İslam Devrimi zaferi nedeniyle İran'ın dört bir yanında etkinlikler düzenlenmeye başladı

Fecr On Günü )1-11 Şubat) olarak adlandırıan ve İslam Devrimi'ne giden yolun son 10 günü olması nedeniyle her yıl İran'da ülke çapında çeşitli etkinlik ve törenler düzenlenmektedir.

Okulların zillerinin çalınmasının yanı sıra kilise çanları ile tren ve gemi sirenlerinin çalındığı bu törenlerde İmam Humeyni'nin 1 Şubat 1979 tarihinde 15 yıl sürgünün ardından ülkeye dönüşü, kutlanmaktadır.

Halkın geniş kesimleri de bugün İmam Humeyni'yi mezarı başında anarak, İslam Devrimi ilkelerine yeniden bağlılıkları duyurdu. Motosiklet grubu da Mehrabad Havalimanı'ndan İmam Humeyni Türbesi'ne kadar zafer gösterisi yaptı.

Öte yandan 450'den fazla yerli ve yabancı medya mensubu bu törenleri naklen yayınladı.

İran'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Fecr On Günü törenleri kapsamında toplu açılış törenleri yapılacak.

İmam Humeyni 1 Şubat 1979 günü 15 yıl sürgünden sonra vatana döndü ve 10 yıl sonra İslam Devrimi zafere ulaşarak saltanat rejimi yerine İslam Cumhuriğyet kuruldu.