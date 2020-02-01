1 Şub 2020 10:08
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News Code: 83654916
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İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti

İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Devrimi'nin 41. yıldönümüne günler kala 1 Şubat nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Devleti Kurucusu ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'yi ve şehitleri mezarları başında andı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamanei burada ayrıca Ayetullah Beheşti, Recayi Bahünner ve diğer İslam Devrimi şehitlerini yad ederek Allah'tan kendilerine rahmet diledi.

Ayetullah Hamanei Şehitler Mezarlığı'na da giderek, İran için canlarını feda eden şehitlerine Allah'tan rahmet diledi ve İran halkının onur dolu hareketinin devam etmesi için dua etti.

1 Şubat'tan başlayak İslam Devrimi'nin zafere ulaştığı gün olan 11 Şubat'a kadar İran'da her yıl İslam Devrimi Zafer 10 Günü olarak düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanır.

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