İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni Türbesi ve Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamanei burada ayrıca Ayetullah Beheşti, Recayi Bahünner ve diğer İslam Devrimi şehitlerini yad ederek Allah'tan kendilerine rahmet diledi.

Ayetullah Hamanei Şehitler Mezarlığı'na da giderek, İran için canlarını feda eden şehitlerine Allah'tan rahmet diledi ve İran halkının onur dolu hareketinin devam etmesi için dua etti.

1 Şubat'tan başlayak İslam Devrimi'nin zafere ulaştığı gün olan 11 Şubat'a kadar İran'da her yıl İslam Devrimi Zafer 10 Günü olarak düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanır.