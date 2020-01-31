İran- Çin uçuşları geçici olarak durduruldu

Nemeki yaptığı açıklamada, İran’ı tüm deniz, kara ve hava sınırlarında ekiplerin var olduğunu ve durumu kontrol ettikleri belirterek, bugün Yol ve Şehircilik, Dışişleri, Turizm, İçişleri ve Hükümet Sözcüsün oluştuğu kurulun kararı ile Çin’e ola uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Nemeki, Çin’de bulunan İran vatandaşlarının geri getirilmesi için özel uçuşlar düzenleneceğini belirterek, Woohan kentinde bulunan 70 öğrencinin de İran’a geri getirileceği ve getirildikten sonra da iki hafta karantina altına tutulacaklarını söyledi.

Bu kararların geçici olarak alındığını ve sürekli olmadığını ifade eden Nemeki, şartların değişmesi ile değişikliklerin de yapılacağını söyledi.

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2012