31 Oca 2020 20:10
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News Code: 83654552
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İran- Çin uçuşları geçici olarak durduruldu

İran- Çin uçuşları geçici olarak durduruldu

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran-Çin arasındaki gidiş dönüş uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Nemeki yaptığı açıklamada, İran’ı tüm deniz, kara ve hava sınırlarında ekiplerin var olduğunu ve durumu kontrol ettikleri belirterek, bugün Yol ve Şehircilik, Dışişleri, Turizm, İçişleri ve Hükümet Sözcüsün oluştuğu kurulun kararı ile Çin’e ola uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Nemeki, Çin’de bulunan İran vatandaşlarının geri getirilmesi için özel uçuşlar düzenleneceğini belirterek, Woohan kentinde bulunan 70 öğrencinin de İran’a geri getirileceği ve getirildikten sonra da iki hafta karantina altına tutulacaklarını söyledi.

Bu kararların geçici olarak alındığını ve sürekli olmadığını ifade eden Nemeki, şartların değişmesi ile değişikliklerin de yapılacağını söyledi.

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