Musevi: Salihi’ye ambargo uygulanması İran barışçıl nükleer faaliyetlerini etkilemez

Musevi yaptı açıklamada bu ambargonun çaresizlikten uygulandığını Salihi’nninn ilke kez ambargo listesine yerleştirilmediğini söyledi.

Salihi’nin İran’ın siyasi ve bilimsel önemli şahsiyeti olduğunu ve bu ambargo’nun çaresizlikten yapıldığını ifade eden Musevi, İran barışçıl nükleer programının devam ettiğini söyledi.

Musevi, Amerikan yetkililerinin Trump’ın Senato’daki durumu ve sözde Yüzyıl Anlaşmasının hezimete uğramasını gizlemek için böyle acemice uygulamaları seçtiklerini söyledi.

Musevi, İran aleyhindeki azami baskı politikasının çıkmaza girdiğini ve İran’ın bağımsızlık ve kendine yeterlilik hareketinin durdurulamayacağını söyledi.

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2012