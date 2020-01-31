İran’da 10 milyon faal kadı sporcu vardır

IRNA’ya açıklamada bulunan Ferhadi Zad, İranlı kadınların spor alanında faal durumda olduğunu ve ülke genelinde 10 milyon faal sporcu kadın olduğunu söyledi.

Bu rakamı arttırmak istediklerini ifade eden Ferhadi Zad, bunun gerçekleşmesi için planlamalar yapıldığını söyledi.

Ülke genelinde hareketsizliğin önüne geçebilmek içi 3 seneden beri özellikle kadınların kaslarının güçlendirilmesi için bir program uygulandığını söyledi.

Kahramanlık sporunun önemi kadar yaygın ve herkes tarafından yapılan sporun da önemli olduğunu ifade eden Ferhadi Zad, bu yönde özellikle kadınların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

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2012