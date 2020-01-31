31 Oca 2020 09:20
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News Code: 83654029
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İran’da 10 milyon faal kadı sporcu vardır

İran’da 10 milyon faal kadı sporcu vardır

Tahran, IRNA- İran Spor Ve Gençlik Bakan Yardımcısı Mehin Ferhadi Zad, İran’da 10 milyon faal sporcu kadın olduğunu söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Ferhadi Zad, İranlı kadınların spor alanında faal durumda olduğunu ve ülke genelinde 10 milyon faal sporcu kadın olduğunu söyledi.

Bu rakamı arttırmak istediklerini ifade eden Ferhadi Zad, bunun gerçekleşmesi için planlamalar yapıldığını söyledi.

Ülke genelinde hareketsizliğin önüne geçebilmek içi 3 seneden beri özellikle kadınların kaslarının güçlendirilmesi için bir program uygulandığını söyledi.

Kahramanlık sporunun önemi kadar yaygın ve herkes tarafından yapılan sporun da önemli olduğunu ifade eden Ferhadi Zad, bu yönde özellikle kadınların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

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2012

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