Vaizi: Yüzyılın Anlaşması, Filistin milletin egemenliğinin açık ihlalidir

IRNA’ya açıklamada bulunan Vaizi, bu sözde planın Siyonist rejimin Filistin toprakları işgalini resmileştirmek için yapıldığını belirterek, bu planın açık bir şekilde Filistin halkının haklarının ihlali ve uluslararası yok sayıldığı olduğunu söyledi.

Bu planın uluslararası dengelerli bozmak için gündeme geldiğini ifade eden Vaizi, İran açısında Filistin için tek karar merciin Filistin’in esas sahipleri olduğunu ve şiddet ile terörü yayanlar ve Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmaktan başka bir şey yapamayanların böyle bir hakkı olmadığını söyledi.

Vaizi, milli hedeflerini gerçekleştirmek için işgal aleyhine mücadelenin Filistinlilerin meşru hakları olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

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