General Bageri, Yüzyılın Anlaşması ile ilgili suskun kalmamasını belirtti

Bageri, Amerikan planını şiddetle mahkum ederek bunun tarihi ve stratejik bir hata olduğunu ve planın hedefinin hezimete uğramış Siyonistlerin bölgedeki projelerinin devamı olduğunu söyledi.

Planın akıl ve mantık dışı ve uluslararası kurallara ve BM Bildirgesine aykırı olduğunu ifade eden Bageri, plan karşısında susma veya zımni onay verme bu büyük komplonun diğer ülkelerin bağımsızlık ve milli egemenliklerine de zarar verebileceğini söyledi.

General Bageri Filistin meselesinin tek çözüm yolunun Filistin topraklarının geri verilmesi, halkoylaması ve Filistinlilerin topraklarına dönmesinden geçmesinden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

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2012