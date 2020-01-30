İran’da 18 bin hektar sera alanı mevcuttur

Radfer yaptığı açıklamada, gıda güvenliğine ulaşmak için kontrol edilmiş ortamlarda ekim gerçekleşmesi gerektiğini zira İran’da iklim sınırlaması olduğunu söyledi.

İran’daki yağışların dünyanın üçte biri kadar olduğunu ifade eden Radfer, bu sebepten dolayı da kontrol edilmiş ortamlarda ekimin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Direniş ekonomisinin önemli projelerinden birinin seralar olduğunu ifade eden Radfer, seracılığın gelişmesi için verilen imkanlarda sınırlama olmadığını söyledi.

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2012