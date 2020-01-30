İranlı Kadın sporcu Kafa Futsal turnuvasında en iyi oyuncu seçildi

Asya Futbol Konfederasyonu, İran’ın 20 yaş altı Kız Futsal Takımının Uluslararası Kafa Turnuvasında birinci olması sonrası turnuvanın en iyi oyuncusunun Maral Türkman oluğunu ilan etti.

Türkman, Saipa Kadınlar Futsal takımı üyesidir ve teknik yönden çok güçlü bir oyuncudur.

17 yaşında olan Türkman, 6 sene İran Milli Futbol takımında oynadıktan sonra bu sene eksi 20 Kız Futsal takımında oynamaya başladı.

İran takımı son karşılaşmada Kırgızistan’ı 2-0 yenmeyi başardı ve şampiyon oldu.

İran takımı daha önce Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan karşısında zafer kazanmıştı.

Kafa Turnuvası 5 gün süre ile Tacikistan’da düzenlendi.

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2012