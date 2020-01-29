30 Oca 2020 01:11
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Ruhani: Yüzyılın anlaşması yüzyılın en menfur planıdır

Ruhani: Yüzyılın anlaşması yüzyılın en menfur planıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde planın yüzyılın e menfur planı olduğunu söyledi.

Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en menfur planı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de, aynı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "yüzyılın en büyük utancı" şeklinde tanımladığı planın, Filistin halkının ve Müslümanların bilinciyle başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.  

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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