Laricani: Yüzyılın anlaşması, Amerika’nın bölgedeki başarısızlıklarını telafi için ortaya atıldı

Laricani, Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabağ ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerikalı-Siyonizm komplosu olan Yüzyılın Anlaşmasının yenilgiye mahkum olduğunu belirterek, tüm İslam ülkelerinin bu insanlık dışı ve yasa dışı anlaşmanın başarısızlığı için çaba harcaması gerektiğini söyledi.

İlan edilen Yüzyılı anlaşması detaylarının bölge için tehlikeli olduğu ifade eden Laricani, bu haince planın aslında Siyonist rejim emelleri doğrultusunda ortaya atıldığını söyledi.

Sabağ da bu planın eski bir plan olduğunu ve plan değerinin yazımında kullanılan mürekkepten bile değersiz olduğunu söyledi.

Laricani, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde bu planın mazlum Filistin halkına ve tüm Müslümanlara ihanet olduğunu ve yenilgiye mahkum oluğunu söyledi.

Laricani, Kudüs’ün direniş ekseni ve Filistinli mücahitler tarafından kurtulacağını ve yüzyılın anlaşması gibi sahte anlaşmaların başarısız olacaklarını söyledi.

Bazı İslam devletlerinin bu plan karşısındaki politikalarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Laricani, bu planın Filistinli mücahitler ve direniş ekseni psikolojisine halel getirmeyeceği ve İslam ümmetinin mazlum Filistin halkına desteğinin devam edeceğini söyledi.

Haniye de Filistinli grupların direnişi ile bu planın başarısız olacağı söyledi.

Laricani, Filistin Meclis Başkanı Selim Elzenun ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam ülkeleri Meclisler arası kapasitelerinden bu planın uygulanmasını önlemek için yararlanılması gerektiğini söyledi.

Laricani bu planın da diğer planlar gibi hezimete uğrayacağını belirterek, bu planın Filistin halkına baskı planı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, dün Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

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2012