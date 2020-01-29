Musevi: Yüzyılın anlaşması nefret tohumları Batı Asya bölgesinde ekecek

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’Sözde Yüzyılın Anlaşması tam bir komikliktir. Bu bazı çapulcular tarafından kendi kaderini belirlemek için acı çeken bir milletin arzularını mahvetmek için ortaya atılmıştır.’’ diye yazdı.

Musevi, bu şeytani anlaşmanın Batı Asya bölgesinde sürekli şiddet ve nefret tohumları ekeceğini belirtti.

Musevi ayrıca Arapça bir Tweet ile de İran’ın İslam ümmetini tehdit eden büyük komplo karşısında tüm bölge ülkeleri ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

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2012