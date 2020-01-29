Zarif: Yüzyılın Anlaşması Cehenneme giden otobandır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, mesajında Müslümanların uyanması gerektiğini belirterek, ABD’nin hiç bir zaman sadakatli bir arabulucu olmadığını söyledi.

Zarif mesajını Filistin için birleşim heşteği ile sonlandırmıştır.

ABD Başkanı Trump, dün Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

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2012