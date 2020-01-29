30 Oca 2020 00:25
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News Code: 83653041
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Zarif: Yüzyılın Anlaşması Cehenneme giden otobandır

Zarif: Yüzyılın Anlaşması Cehenneme giden otobandır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump tarafından ortaya atılan Yüzyılın Anlaşması’nın Cehenneme giden yol olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, mesajında Müslümanların uyanması gerektiğini belirterek, ABD’nin hiç bir zaman sadakatli bir arabulucu olmadığını söyledi.
Zarif mesajını Filistin için birleşim heşteği ile sonlandırmıştır.

ABD Başkanı Trump, dün Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde Plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tün Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmekte.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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