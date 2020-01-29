Yüzyılın Anlaşması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

Ayetullah Hamenei’nin Twitter hesabında kendilerinin Yüzyıl Anlaşması ile ilgili 16 Temmuz 2018 tarihinde sarf ettikleri sözleri yeniden yayınlandı.

Ayetullah Hamenei sözlerinde, ‘’Amerika’nın Filistin ile ilgili şeytani planı olan Yüzyılın Anlaşması Allah’ın inayeti ile hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Kudüs’ün Yahudileşmesi ve Yahudilerin elinde olması gerektiği ile ilgili de halt ediyorlar. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Filistin meselesi unutulmayacaktır ve kesin bir şekilde Filistin ve tüm Müslüman milletler onları karşısında duracaktır ve Yüzyılın Anlaşmasının olmasını önleyecekler. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012