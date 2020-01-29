29 Oca 2020 20:04
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Yüzyılın Anlaşması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

Yüzyılın Anlaşması hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin eserlerini koruma ve yayma bürosu, Ayetullah Hamenei’nin Yüzyıl Anlaşmasının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği yönündeki sözlerini yeniden yayınladı.

Ayetullah Hamenei’nin Twitter hesabında kendilerinin Yüzyıl Anlaşması ile ilgili 16 Temmuz 2018 tarihinde sarf ettikleri sözleri yeniden yayınlandı.

Ayetullah Hamenei sözlerinde, ‘’Amerika’nın Filistin ile ilgili şeytani planı olan Yüzyılın Anlaşması Allah’ın inayeti ile hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Kudüs’ün Yahudileşmesi ve Yahudilerin elinde olması gerektiği ile ilgili de halt ediyorlar. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Filistin meselesi unutulmayacaktır ve kesin bir şekilde Filistin ve tüm Müslüman milletler onları karşısında duracaktır ve Yüzyılın Anlaşmasının olmasını önleyecekler. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012

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