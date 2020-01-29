29 Oca 2020 19:17
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News Code: 83652915
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Laricani: Yüzyıl anlaşmadı Filistin meselesinin çözümü yönündeki tüm uluslararası anlaşmaları çiğnemekte

Laricani: Yüzyıl anlaşmadı Filistin meselesinin çözümü yönündeki tüm uluslararası anlaşmaları çiğnemekte

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Trump tarafından ortaya atılan Yüzyılın Anlaşması planının Filistin meselesinin çözümü yönündeki tüm uluslararası kuralları çiğnediğini bildirdi.

Laricani İslam ülkeleri Parlamento Başkanlarına gönderdiği mektupta bu konuyu belirtti.

Laricani, mektubuna ABD Başkanının Yüzyılın Anlaşması adı altındaki planına İslam ülkelerinin karşı gelmesini ve Filistin meselesinin çözümü için parlamento diplomasisinin kullanılmasını istedi.

Laricani mektubunda ABD Başkanının şahsi, parti ve Siyonistlerin menfaati için bir İslam ümmetinin topraklarını zorla işgalini, resmileştirmeye ve bir milletin haklarını bir avuç Siyonist için müsadere etmeye çalıştığını söyledi.

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2012

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