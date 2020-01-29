Laricani: Yüzyıl anlaşmadı Filistin meselesinin çözümü yönündeki tüm uluslararası anlaşmaları çiğnemekte

Laricani İslam ülkeleri Parlamento Başkanlarına gönderdiği mektupta bu konuyu belirtti.

Laricani, mektubuna ABD Başkanının Yüzyılın Anlaşması adı altındaki planına İslam ülkelerinin karşı gelmesini ve Filistin meselesinin çözümü için parlamento diplomasisinin kullanılmasını istedi.

Laricani mektubunda ABD Başkanının şahsi, parti ve Siyonistlerin menfaati için bir İslam ümmetinin topraklarını zorla işgalini, resmileştirmeye ve bir milletin haklarını bir avuç Siyonist için müsadere etmeye çalıştığını söyledi.

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2012