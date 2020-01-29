Le Devoir: İran, durumu kendi lehine çevirme gücüne sahiptir

Le Devoir, ‘’Dünya son haftalarda gergin olan İran- Amerika ilişkilerinde yeni gelişmelere şahit oldu. Gergilikler azalmakla birlikte, bir adım geri atarak son olayları ve onların stratejik sonuçlarını jeopolitik bir atmosferde incelemek gerekir. ‘’ diye yazdı.

İran’ın tarihi olarak 3 önemli stratejik gerekliliği takip ettiğini ifade eden Le Devoir, bunlardan birincini İran kalesinin korunması, ikincisinin kendi yumuşak ve sert güçlerinin etrafından koruyucu bir bölge inşa etmek ve üçüncüsünün de yeniden uluslararası camiaya girebilmesi ve egemen bir güç olarak tanınması olduğunu yazdı.

Le Devoir, ‘’İran son 10 yılda batının, Afganistan, Irak’ı müdahalesi ve Arap Baharından yararlanarak Ortadoğu Satranç Masasında kaçınılmaz bir oyuncu olarak gündeme gelmeyi ve Amerika başkanlığındaki IŞİD ile mücadelede oluşan uluslararası koalisyonunun anahtar bir ortağına dönüşmeyi başarmıştır. ‘’ diye yazdı.

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2012