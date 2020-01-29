Şiraz, Dünya El Sanatları Kenti oldu

Fars İli Kültürel Miras, Turizm, El Sanatları Kurumu Genel Müdürü Mosip Emiri yaptığı açıklamada, son bir senede bu unvanın alınması için bir çok faaliyet yapıldığını belirterek, konseyin bir sene sonra Şiraz kenti tarafından sunulan dosyayı onaylayarak, Şiraz’ın Dünya El Sanatları Kenti olmasını onayladığını belirtti.

Emiri, Şiraz’ın bu şekilde kayıt altına alınmasının bu kentteki el sanatlarının üretimi ve satışında olumlu etkileri olacağını söyledi.

Dünyada 48 şehir ve köy Dünya El Sanatları Kenti olarak seçilmiştir. İran 14 kent ve köy ile bu listenin ilk sırasındadır.

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2012