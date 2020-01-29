Musevi: İran bölge ülkeleri ile yüzyılın anlaşması aleyhine işbirliğine hazırdır

Musevi, Twitter hesabında Arapça bir açıklamada bulunarak, bu öneriyi bildirdi.

Musevi, ‘’Filistin meselesinin önemi ve konunun aciliyeti ve yüzyıl anlaşması adı altında ortaya atılan şeyin arkasındaki büyük komplo göz önünde alındırılarak, İran bazı bölge ülkelerle var olan bazı ihtilaflarına rağmen bu ülkelerde tüm düzeylerde İslam Dünyasının birliği ve bayrağını tehdit eden komplo karşısına işbirliğine hazır olduğunu ilan etmektedir.’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu planla ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘'Bu sözde 'Barış Perspektifi', sadece iflas etmiş bir tüccarın hayal ürünü projesidir' açıklamasında bulundu.

Bu projenin bölge ve dünya için bir kabus olduğuna dikkati çeken Zarif, 'Umarız bu, yanlış yolda adım atan tüm Müslümanlara uyanık olmak için bir uyarı olur. Gelin Filistinliler için birlik olalım' diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Filistin'e ilişkin sözde 'Yüzyılın Anlaşması' isimli planını açıkladı.

Trump ayrıca Kudüs'ün İsrail rejiminin başkenti kalmaya devam edeceğini duyurdu.

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2012