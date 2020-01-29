29 Oca 2020 14:26
Journalist ID: 2391
News Code: 83652715
0 Persons

İran ve Gürcistan'dan bilimsel ve akademik iş birliğine vurgu

İran ve Gürcistan'dan bilimsel ve akademik iş birliğine vurgu

Bakü, İRNA- İran'ın Tiflis Büyükelçisi Cevad Kavam Şehidi, Gürcistan'ın Kafkasya Üniversitesi Rektörü Kaha Şengelia ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında bilimsel ve akademik iş birliğini değerlendirdi.

İran'ın Tiflis Büyükelçisi Cevad Kavam Şehidi bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran'la Tiflis arasındaki bilimsel ve kültürel iş birliğin artması gerektiğini değinerek, başta Kafkasya Üniversitesi olmak üzere Gürcistan akademik dünyasnın İran'la Gürcistan arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayabileceğini dile getirdi.

Şehidi ayrıca iki ülke üniversitelerinin uluslararası iletişiminin bazı sorun ve sınırlamaların kaldırılması ile güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Gürcistan'ın Kafkasya Üniversitesi Rektörü Şengelia da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Gürcistan'ın tarihi ve kültürel ilişkilerine işaret ederek, 'İran halkının zengin tarih ve kültürü dikkate alınırsa, iki ülke kültürel iş birliğinin güçlenmesi önem taşımaktadır' dedi.

Tahran ve Tiflis'in kültür alanında iyi iş birliği düzeyinde olduklarını kaydeden Rektör Şengelia, Mart ayında Nevruz bayramında 'İran Kültür Haftası'nın düzenlenmesine sıcak baktıklarını bildirdi.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 9 =