29 Oca 2020 13:57
Journalist ID: 2391
News Code: 83652702
0 Persons

İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na 425 yerli ve yabancı satranççı katılacak

İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na 425 yerli ve yabancı satranççı katılacak

Reşt, İRNA- Gilan ilinin merkezi Reşt'de düzenlenecek 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası'na 425 yerli ve yabancı satranççının katılacağı duyuruldu.

İRNA'ya konuşan Gilan Satranç Kurulu İl Başkanı Kiyumers Bayat, '12 Şubat'ta başlayacak bu yarışmalara İran'ın yanı sıra Türkiye, Aerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistab, Türkmenistan ve Irak'tan satranççılar yer alacak' dedi.

Yarışmaların düzeyinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bayat, şampiyonaın 3 grup ve kategoride düzenleneceğini ve mücadelelerin çok yüksek kalitede olacağını ifade etti.

12 Şubat'ta başlayacak 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası, 7 gün boyunca Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'de yapılacak.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 15 =