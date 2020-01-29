İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na 425 yerli ve yabancı satranççı katılacak

İRNA'ya konuşan Gilan Satranç Kurulu İl Başkanı Kiyumers Bayat, '12 Şubat'ta başlayacak bu yarışmalara İran'ın yanı sıra Türkiye, Aerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistab, Türkmenistan ve Irak'tan satranççılar yer alacak' dedi.

Yarışmaların düzeyinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bayat, şampiyonaın 3 grup ve kategoride düzenleneceğini ve mücadelelerin çok yüksek kalitede olacağını ifade etti.

12 Şubat'ta başlayacak 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası, 7 gün boyunca Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'de yapılacak.