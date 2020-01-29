'Yüzyılın Anlaşması' bölge ve dünya için kabustur

Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Bu sözde 'Barış Perspektifi', sadece iflas etmiş bir tüccarın hayal ürünü projesidir' açıklamasında bulundu.

Bu projenin bölge ve dünya için bir kabus olduğuna dikkati çeken Zarif, 'Umarız bu, yanlış yolda adım atan tüm müslümanlara uyanık olmak için bir uyarı olur. Gelin Filistinliler için birlik olalım' diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Beyaz Saray'da İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Filistin'e ilişkin sözde 'Yüzyılın Anlaşması' isimli planını açıkladı.

Trump ayrıca Kudüs'ün İsrail rejiminin başkenti kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Filistinliler ise Trump'ın bu kararını düzenledikleri büüyk gösterilerle protesto etti.