Sözde 'Yüzyılın Anlaşması', Filistin halkına ve İslam ümmetine 'yüzyılın ihaneti'dir

Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu dile getiren Musevi, 'İsrail Rejimi gaspçı ve işgalci bir rejimdir ve Filistin krizinin tek çözüm yolu, Filistin topraklarının asıl vatandaşları arasında referandum düzenlemektir. Bu tür kötü anlaşmaların sonu yenilgidir' dedi.

İran açısından Filistin ve Kudüs meselesinin İslam dünyasnın ana meselesi olduğuna dikkati çeken Muevi, 'Maalesef bazı İslam ülkeleri, müslümanların ve İslam ülkelerinin şeref ve haysiyetini hedef alan bu anlaşmaya karşı ülkülerini unutmuş, düşmanı dost yerine koymuş ve Siyonistlerin 70 yıllık insanlığa karşı işledikleri suçları bilerek veya stratejik bir gafletle unutmayı tercih etmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü:

'İran İslam Cumhuriyeti, Filistin meselesinin acilliği ve önemi nedeniyle ve sözde 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında İslam ümmetine yönelik büyük komployu dikkate alarak, bazı bölge ülkeleri ile Kudüs'ü işgal eden ve İslam ümmetinin haysiyet ve namusunu muamele konusu yapan işgalcilerin ortaya çıkardığı ihtilaflarına rağmen, İslam ümmetinin birliğini sağlamak ve bu ümmetinin varlığını tehlikeye sokan büyük komploya karşı koymak için her düzeyde iş birliği yapmaya hazırlığını bildirmektedir.'