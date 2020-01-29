İlk 9 ayda 8 bin yabancı turist Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi'ni ziyaret etti

B yılın ilk 9 ayında (21 Mart-21 Aralık 2019) Erdebil'de yer alan Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi'ni ziyaret edenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını dile getiren Ferdin Ayni, bu dönemde 178 bin yrli turistin yanı sıra 8161 yabancı turistin burayı gezdiğini ifade etti.

Şeyh Safiyüddin Erdebili’nin Erdebil, İran deki türbesi. Türbenin hemen yanında Şah İsmailin küçük bir sandukası var. Türbeye ilave edilmiş ek kısımda Çin’den Ming hanedanlığının gönderdiği porselenler için bölmeler yapılmış. 19. asırda Ruslar buraya geldiğinde bu porselenleri alıyor ve St. Petersburg’daki Ermitaş Müzesine getiriyorlar.