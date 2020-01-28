İslam Devrimi zaferi yıldönümünde İran'ın dört bir yanında 105 bin okulun zili çalınacak

İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Mahmudi, kurulun başta 1 Şubat olmak üzere İslam Devrimi zaferi nedeniyle düzenleyeceği program ve etkinlikleri açıkladı.

Halkın 1 Şubat günü İslam Devrimi Lider be İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin mezarı başında bulunarak kendisini anacaklarını ifade eden Mahmudi, İslam Devrimi zafer kutlamalarının Irak'ın Necef ve Fransa'nın başkenti Paris'in Neauphle-le-Château ilçesinde de yapılacağını dile getirdi.

Kilise çanları ve tren vagonlarının siren seslerinin de bugün çalınacağına değinen Mahmudi, Tahran'da düzenlenecek 1 Şubat etkinliklerini 450'den fazla basın mensubunun medyaya yansıtacağını sözlerine ekledi.