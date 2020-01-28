Doğu Azerbaycan'a yabancı yatırım akışı devam ediyor

Çeşitli sanayi, maden, tarım, turizm ve demir, kara ve havayolu iletişimi ile İran'ın yabancı yatırımın yapıldığı illerin önde gelenlerinden biri sayılan Doğu Azerbaycan ili, son yıllarda yaptıırmlara ve ekonomik sorunlara karşın yatırımların merkezi olmayı sürdürmeyi başarmıştır.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, ilde 5 binden fazla sanayi ve üretim birimi mevcuttur. Bu birimler, gıda sanayii, ilaç ve eczacılık, tekstil, kimyasal ve selüloz sanayi, metal olmayan mineraller, makine ve ağır araç sanayi, otomotiv, petrokimya, petrol ve çelik gibi sektörleri kapsamaktadır.

Doğu Azerbaycan ilinin kuzeybatısında İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında yer alan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektarlık alan ile İran'ın en önemli serbest ticaret bölgelerinden biri unvanını elinde bulunduruyor. Öte yandan Doğu Azerbaycan, 56 özel organize sanayi bölgesi, yabancı yatırıma özel yatırım sitesi ve benzeri avantajlar nedeniyle yerli ve yabancı yatırımın ilgi odağına dönüşmüştür.

Yılın ilk 10 ayında Doğu Azerbaycan 247 milyar Tümen (20 milyon dolar) yatırım aldı

Doğu Azerbaycan Valisi Muhammedrıza Purmuhammedi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı yatırımları çekmek için sundukları teşvik programlarına değinerek, 'İlimiz 247 milyar Tümen yabancı yatırımla ülkede bu açıdan ikinci, İran genelinde yatırım çekme bakımından da genel olarak iller arasında 6. sırada yer alıyor' diye belirtti.

Türk yatırımcıların Doğu Azerbaycan'da İran'la ortak organize sanayi bölge kurmak istediklerini ifade eden Vali Purmuhammedi, sorumlu ve ilgili yetkililerin yabancı yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmaları için gereken koşulları hazırlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Yabancı yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini dile getiren Doğu Azerbaycan Valisi, 'Ülkedeki koşullara rağmen, ilimizde faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, iyi performans göstermekte olmasından dolayı çalışmalarımızı hızlandırmalıyız' diye vurguladı.

Doğu Azerbaycan'a 18 ülkeden yatırım

Doğu Azerbaycan Yatırım Destekleme ve Çekme Ofisi Genel Müdürü de yaptığı açıklamada, İran takviminde 1398 yılının ilk 10 ayında (21 Mart 2019-20 Ocak 2020 arası) Doğu Azerbaycan iline gelen yabancı yatırımın 247 milyar Tümen (20 milyon avro) civarında olarak gerçekleştiğini açıklayarak, geçen yılın toplamında da 18 ülkeden 28.7 milyon dolar yabancı yatırım aldıklarını söyledi.