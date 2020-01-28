İran'ın Gülistan ilinde üretilen mallar dünyanın 32 ülkesine ihraç edilmektedir

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hasanzade, Gürgan'ın merkezi olduğu Gülistan ilinden Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika kıtalarında bulunan 32 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, 'Bu yılın başından beri 127 milyon 500 bin dolar değerinde 472 bin 500 ton ürün ihraç etmeyi başardık' diye konuştu.

Hasanzade'nin ifadesine göre, Gülistan ilinden yurt dışına yapılan ihracat hedef pazarları başlıca Irak, Türkmenistan, Afganistan, Kazakistan, Bulgaristan, Çin ve Özbekistan gibi ülkelerden oluştu.

İran'ın kuzeydoğusunda Türkmenistan sınırında yer alan Gülistan ili 1 milyon 869 bin nüfusuna sahiptir. İl ekonomisinin temelini çiftçilik ve tarım oıluşturmaktadır.