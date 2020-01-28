İran ve FAO'dan Urmiye Gölü'nün canlanma projelerinde teknik iş birliği

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bu iş birliği, bölgede kuraklığın yönetilmesi için kapsamlı bir sistemin devreye sokulması amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda FAO uzmanları ile Urmiye Gölü Canlandırma Komitesi ve İran Meteoroloji Kurumu uzmanlarınbdan oluşan bir grup, bölgeye giderek saha araştırma ve çalışması yaptı ve elde edilen sonuçları değerlendirdi' denildi.

FAO'nun bildirdiğine göre Japonya hükümetinin mali desteği ve FAO'nun teknik desteği ilke yürütülen bu projenin hayata geçirilmesinin amacı, kuraklığı yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir sistemin uygulanması ve Urmiye Gölü'nde kuraklığın önlenmesi yönünde stratejilerin belirlenmesidir.

Bu ortak ulusal ve uluslararası çaba sonucu Urmiye Gölü havzasında kuraklığın önlenmesi veya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıkacak durumun değerlendirilme imkanı elde edilecektir.