28 Oca 2020 18:09
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News Code: 83651804
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15 ülkeden 33 takım Bender Abbas Plaj Voleybol Dünya Turun'na katılacağını duyurdu

15 ülkeden 33 takım Bender Abbas Plaj Voleybol Dünya Turun'na katılacağını duyurdu

Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan İl Voleybol Kurulu Başkanı Feridun İlhami, şimdiye kadar 15 ülkeden 33 takımın Bender Abbas'da düzenlenecek Dünya Üçlü Yıldızlı Plaj Voleybol Turuna katılmaya hazır olduklarını ilan ettiklerini duyurdu.

İRNA’ya konuşan İlhami, Bender Abbas'ta düzenlenecek Üçlü Yıldızlı Plaj Voleybol Turu'nun 4-8 Mart tarihleri arasında Bender Abbas’ta düzenleneceğini açıkladı.

Dünya Voleybol Federasyonu'nun 2 Şubat'ı bu yarışmalara kayıt için son tarih olarak belirlediğini ifade eden İlhami, Türkiye, Japonya, Rusya, İsviçre, Avustralya, Çekya, Danimarka, Fransa, Belarus, Belçika, Polonya, Slovenya, Tayland ve İtalya'dan takımların yarışmalara katılacağını bildirdiklerini söyledi.

 Hürmüzgan İl Voleybol Kurulu Başkanı ayrıca, bu ilin  plaj voleybolu müsabakaları için özel kapasitelerine değinerek, ygun hava ve saha koşulları, kesin planlama ve iyi tesislerin ilin yarışmaların düzenlenmesi için avantajları olduğunu sözlerine ekledi.

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