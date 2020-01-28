Uydu fırlatma tekelini yok ettik

Dünyada sadece 20 ila 22 arası uydu fırlatma platformunun bulunduğuna dikkati çeken Hüseyni, 'Bizimde Simnan'da İmam Humeyni Uzay Üssü'nmüz mevcut. Bu üs çok tanınmış bir üstür. Uydu fırlatıcılar ayrı ayrı şekilde Simnan'daki üsse taşınarak 2 hafta içinde fırlatılmaya hazır hale gelir' dedi.

İran'ın yüksek füze gücüne değinen Hüseyni, 'Askeri füze alanında büyük güce sahibiz, ancak uzay füzesi alanındaki faaliyetlerle askeri füze arasında fark vardır. Uzayda füze faaliyetine başlayarak ülkede bilimin gelişmesi açısından yeni bir adım atmış olacağız' diye konuştu.

Uydu fırlarma gücüne sahip 10 ülkenin bulunduğunu söyleyen Hüseyni, 'Rusya, ABD, Çin, AB, Japonya ve Hindistan'ın uydu fırlatma platformu vardır. Biz de bu ülkelerden sonra bu platformu inşa ettik ve bu tür platformları geliştirme hedefi doğrultusunda ilerliyoruz' diye belirtti.

İran'ın Zafer isimli uydusunun yine yerli imkanlarla yapılan Simurg uydu ftaşıyıcısı ile yakında uzaya fırlatılması ve yer yüzeyinin 500 kilometre yükseğindeki yörüngede yer alması bekleniyor.