Doğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ortak kültürel miras, ikili iş birliğini güçlendirmektedir

Türkiye'nin Tebriz Büyükelçisi Hüseyin Güngör ile bir araya gelen Abdar, bu görüşmede yaptığı açıklamada, kültürel miras alanında ortak tecrübeler ve bilgilerin paylaşılması gerektiğine değinerek, 'Tebriz ve İstanbul çarşıları veya Kenduvan ile Kapadokya gibi ortak tarihi dokuların iki ülkede bulunamsı dikkate alınırsa, bu turistik çekim merkezlerinin yönetiminde ortak tecrübelerimizi paylaşabiliriz' dedi.

'Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu olarak İstanbul ve Üçhisar belediyeleri ile Tebriz Çarşısı ve Kenduvan Köyü konularında ortak protokol imzalamaya hazırızı' diyen Abdar, 'Son yıllarda Almanya ve Japonya gibi diğer ülkelerle tarihi eserlerin güçlendirilmesi ve arkeoloji alanlarında diğer ülkelerle de iş birliği yapaktayız ve bu iş birliğinden güzel sonuölar da doğmuştur.' diye ekledi.

Tebriz Çarşısı

Dünyanın en büyük kapalı çarşısı olma özelliği taşıyan, 1000 yıldır kesintisiz olarak aynı işlevde kullanılan tarihi Tebriz Çarşısı, dünyanın en önemli sosyo-ekonomik süreklilik arz eden yapılarından biridir.

Labirenti andıran karmaşıklığıyla tezat oluşturan kendine özgü bir düzeni ve yüzlerce yıldır kesintisiz olarak süregelen bir işlevselliği var. Günümüzün ‘modern AVM’ anlayışına inat, 1000 yıldır ayakta ve bugün hâlâ dünyanın en önemli uluslararası ticaret ve kültürel alışveriş noktalarından biri.

İran’ın kuzeybatısının ekonomik kalbi olan Tebriz’deki tarihi kapalı çarşı, dünyanın en büüyk kapalı çarşısı olma unvanını elinde bulunduruyor.

İstanbul Kapalı Çarşı

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır.

Kapalıçarşı'nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans'tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1460[kaynak belirtilmeli] yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı'nın ikinci önemli yapısıdır ve Sandal Bedesteni olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir.

Kenduvan Köyü

Kenduvan köyü, kayalıkların merkezinde bir bal peteği şeklinde inşa edilmiş evleri ile ünlü Doğu Azerbaycan ilinin merkezi tarihi ve güzel Tebriz'in yakınlığında yer alan en güzel ve eşsiz turistik cazibe merkezlerinden biridir.

Kayalık bir köy olarak Kenduvan, Sehend Dağları'nın volkanik etkileşimi, rüzgar, yağmur, kar ve tabii ki insan müdahalesi nedeniyle zaman içinde bugünkü halini almıştır.

Türkiye'nin Kapadokya bölgesi de İran’ın Kenduvan köyüne benzer. Ancak arada bir fark var: Kapadokya'nın taş evlerinde kimse yașamıyor ve bu bölge sadece turistik bir cazibe olarak kullanılıyor, ancak Kenduvan'daki taş ve güzel evlerde hala hayat devam ediyor. Üstelik bu evlerde yașayanlar yerli ve yabancı turistleri ağırlamanın yanı sıra kendi köy ve sade hayatlarıyla meşgul.

Bazı arkeologlar köyün ilk olarak İslam'dan önce kurulduğu kanısında. Bu benzersiz köyün taş evlerinin mimarisinde kireç, tebeşir, .amur vb. gibi inşaat malzemeleri kullanılmamıştır.

Bilindiğinin aksine, bu kayalık evler, sıradan evler gibi oturma odası, oturma odası, kiler, mutfak gibi farklı bölümlere sahip ve hatta su ve elektrik tesisatı ile donatılmışlar. Bu ilginç evlerin duvarlarının çapı yaklaşık 2 metre olduğu için, evin iç ortamı doğal olarak kışın ılık ve yazın serindir.

Sehend Dağları'nın yamaçlarında yer alan Kenduvan köyü, çok iyi bir iklime sahiptir ve çevresinde birçok yemyeşil arazi ve otlağı barındırması açısından, serin ve cazip bir mekan arayan turistlere uygun bir gezi teklifi olabilir.

Kenduvan köyünü ziyaret ederken akla gelen ilk algı, bu kayaların arı kovanlarına benzemesidir. Ne tesadüftür ki Kenduvan'da üretilen en önemli ürün ve hediyelik eşya baldır. Kuru yemișler de Azerbaycan bölgesinin bir başka hediyelik ürünü sayılıyor. Ayrıca, bu köyde yaşayan kadınların ürettikleri bazı el sanatlarını bulmak mümkün.

Bu köyde bir gece geçirmeyi planlıyorsanız, kayalık bir otelde kalmak en iyi öneri olabilir. Kenduvan köyünde gecelemek, tıpkı taşların arasında inşa edilmiş evler gibi yapılan iki harika beş yıldızlı ve tüm olanaklı otel nedeniyle eşsiz ve tekrarlanmayan bir deneyim olabilir.

Kapadokya

Kapadokya, güzel atlar ülkesi anlamına gelen (Kappadokia) 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölge.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

Coğrafyacı Strabo, Roma İmparatoru Agustus döneminde yazılan ''Geographika'' (Coğrafya-Anadolu XII. XIII, XIV) adlı kitabında Kapadokya'nın sınırlarından da bahseder. Bu tarife göre Kapadokya, güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Karadeniz' e kadar uzanmaktaydı. Günümüzde ise, Kapadokya olarak adlandırılan bölge, coğrafi oluşumlarının 250 km²' lik bir alanda yoğunlaşmış, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgedir. En çok ziyaret edilen bölgeler ise; Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara' dır.