UNAMA Başkanı, İran'ı Afganistan sorunlarının çözümünde olumlu rolünden dolayı takdir etti

UNAMA Başkanı Yamamoto, Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki gelişmelerden bahsederek, İran'ı Afganistan'da iç savaşın sürdüğü yıllarda verdiği destek için ülkemizi takdir etti.

Dışişleri Bakanı Zarif de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Afgan halkının oylarının korunması ve nihai sonuçların içtenlikle ve şeffaf bir şekilde ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘Yeni Afgan hükümetinin çalışmalarına yakında başlayabileceğini umuyoruz’ dedi.

İran'ın Taliban dahil Afgan grupları arasında bir anlaşmaya varılana kadar Afgan hükümeti denetimindeki barış sürecine verdiği desteği dile getiren Zarif, ABD planlarına güvenilemeyeceğini ve barış görüşmelerini kolaylaştırmak için BM'nin aktif rolünün devreye girmesi gerektiğini açıkladı.

- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’BM'nin Afganistan Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto, Tahran'da İranlı ve uluslararası yetkililerle Afganistan'ın son durumunu görüşmek üzere iki günlük bir gezi için Tahran'da’ mesajını paylaştı.

BM Afganistan Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto'nun Tahran’da iki günlük ziyareti sırasında Afganistan'daki durumu İranlı ve uluslararası yetkililerle görüştüğü açıklandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunun başlarında Yamamoto, Afgan seçim komisyonlarını yasal kanallar aracılığıyla seçime ilişkin şikayetleri ele almaya çağırmıştı.

İran, Afgan barış sürecinde önemli bir ülke ve Afgan merkezli barış sürecini desteklemekted