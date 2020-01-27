27 Oca 2020 21:43
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News Code: 83650833
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Zarif: Sözde yüzyıl anlaşması ölü doğacaktır

Zarif: Sözde yüzyıl anlaşması ölü doğacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, hayalı yüzyıl anlaşması ölü doğacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Sözde demokrasi kahramanları olü doğacak sözde yüzyılın anlaşması yerinde, Ayetullahh Hamenei tarafından önerilen İran’ın demokratik yolunu kabul etsinle. Bu öneri, Müslüman, Yahudi ve Hristiyannların geleceklerini referandumla belirlemesidir.’’ diye yazdı.

Amerika tarafından sunulan yüzyıl anlaşması çerçevesinde Kudüs’ün ve yerleşim yerlerinin tamamının Siyonist rejime verilmesi ve Filistinlilerin topaklarına geri gelmesini önlemek söz konusudur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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