Zarif: Sözde yüzyıl anlaşması ölü doğacaktır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Sözde demokrasi kahramanları olü doğacak sözde yüzyılın anlaşması yerinde, Ayetullahh Hamenei tarafından önerilen İran’ın demokratik yolunu kabul etsinle. Bu öneri, Müslüman, Yahudi ve Hristiyannların geleceklerini referandumla belirlemesidir.’’ diye yazdı.

Amerika tarafından sunulan yüzyıl anlaşması çerçevesinde Kudüs’ün ve yerleşim yerlerinin tamamının Siyonist rejime verilmesi ve Filistinlilerin topaklarına geri gelmesini önlemek söz konusudur.

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2012