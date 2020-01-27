Ruhani: İran-Rusya ilişkileri Amerika’nın isteği aleyhinde gelişme yolundadır

Rusya Federasyonu Duma Meclisi Başkanı Viçeslav Valvodin ile Tahran’da görüşen Ruhani, iki ülke anlaşmalarının adım adım uygulanmakta olduğunu belirterek, parlamentoların ilişkilerin gelişmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Ruhani, İran, Rusya ve Çin arasındaki üçlü ilişkiler ve Umman’daki ortak deniz tatbikatının üç ülkeni daha yakın ilişkilere sahip olmak istediğini gösterdiğini belirterek iki ülkenin Amerika’nın devlet terörizmine karşı daha çok hassas olmasını gerektiğini söyledi.

İran’ın bölgede gerginliğin artmasını istemediğini ifade eden Ruhani, bölge istikrarının İran ve Rusya için önem taşıdığını ve İran’ın bu hususta aha fazla işbirliği istediğini söyledi.

Ruhani, Avrasya ülkeleri ile ilişkilerin İran için önemli olduğunu ifade ederek, İran’ın Avrasya ülkeleri ile ticari ilişkilerinin gelişmesine şahit olduklarını belirtti.

Ruhani, iki ülkenin Türkiye ve Azerbaycan ile Astana süreci ve Soçi sürecindeki işbirliğine değinerek, Suriye konulu üçlü toplantının yakın gelecekte Tahran’da düzenlenmesi temenni etti.

Valvodin de İki ülkesinin ilişkilerinde iyi gelişmeleri değinerek, parlamentoları bu husustaki alt yapıyı hazırlamalarını istedi.

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2012