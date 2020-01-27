Laricani: Amerikalılar bölgeyi uluslararası diktatörlüğe sevk etmektedir

Laricani, İslami Şura Meclisi ve Rusya Duma’sı arasındaki ikinci Yüksek İşbirliği Komisyonu Toplantısına yaptığı açıklamada, Rusya’da son günlerde önemli gelişmeler olduğunu ve bu şartlarda Duma Başkanının bu toplantıya katılmasının iki ülkeye verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

İran ve Rusya’nın bölge dengelerinde iki önemli ve etkili ülke olduğunu belirterek, iki ülkenin ortak menfaatlerin yanında ortak düşmanları da olduğunu ve olar tarafından ambargolar uygulanmasının da iki ülkenin otak yönünü oluşturduğunu söyledi.

İki ülkenin terörizmle mücadelede ortak adımlar attığını belirterek, iki ülkenin güvenlik, askeri alanda da iyi işbirliğine sahip olduğunu belirtti.

Rusya Duma Başkanı Viçeslaver Valvodin de iki ülke Parlamentoları arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, her iki ülke parlamentosunun ilişkileri derinleşmesi yönünde kararlar alabileceğini söyledi.

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2012