27 Oca 2020 19:54
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News Code: 83650745
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Zarif: Trump’ın kültürel merkezlere saldırı tehdidi kültürel terörizmdir

Zarif: Trump’ın kültürel merkezlere saldırı tehdidi kültürel terörizmdir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın kültürel merkezlerine saldırdı düzenlemekle tehdit etmesin kültürel terörizm olduğunu söyledi.

Zarif, Tahran’da düzenlemem bir toplantıda yaptığı açıklamada kültürel değerler ve mirasa saldırının insanlığı, insanlık ruhuna ve tarihi saldırdı olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’1972 yılında imzalanan konvansiyon dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumayı emretmektedir. Konvansiyona taraf ülkeler bu varlıklara karşı bilerek zarar verecek her hangi bir uygulamadan kaçınılmalılar. ‘’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de Trump’ın saldırı tehdidinin şaşırılmaz durum olmadığını söyledi.

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2012

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