Zarif: Trump’ın kültürel merkezlere saldırı tehdidi kültürel terörizmdir

Zarif, Tahran’da düzenlemem bir toplantıda yaptığı açıklamada kültürel değerler ve mirasa saldırının insanlığı, insanlık ruhuna ve tarihi saldırdı olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’1972 yılında imzalanan konvansiyon dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumayı emretmektedir. Konvansiyona taraf ülkeler bu varlıklara karşı bilerek zarar verecek her hangi bir uygulamadan kaçınılmalılar. ‘’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de Trump’ın saldırı tehdidinin şaşırılmaz durum olmadığını söyledi.

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2012