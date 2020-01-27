ABD'nin Afganistan'ı işgali sonrası uyuşturucu madde üretimi 50 kat artmıştır

İran genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele polis daire ve birim başkanları ile yaptığı toplantıda konuşan General Eşteri, 'Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuyu uluslararası arenaya taşımalı ve BM de bu konuyla ilgili ABD'ye karşı tavır koymalıdır' dedi

İran takviminin ilk 10 ayında ülke çapında 700 ton kadar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğine dikkati çeken İranlı yetkili, bu dönemde ele geçirilen uyuşturucu miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış kaydettiğini ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılarının İran'ı bir geçiş yolu olarak Avrupa'ya uyustucu taşıma noktasında kullandıklarının altını çizen General Eşteri, dünya çapında ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin bircoğunun büyük bölümünün İran'da yakalandığını sözlerine ekledi.