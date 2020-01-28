İran sanayi malları ihracatı yüzde 30 büyüme kaydetti

Radyo Televizyon Kurulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen bir törende konuşan Rahmani, bitkisel yağ, çelşk, eczacılık, gıda sanayii, hazır giyim, çimento, fayans, seramik vb.ç gibi birçok sanayi sektöründe üretimin arttığını ve sadece otomotiv sektörünün düşüş yaşadığını belirtti.

Komşu ülkelerin ithalatının sadece yüzde ikisinin İran'dan olduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, İran petrol dışı ihracatının yüzde 'den fazlasının bu ülkelere yapıldığını söyledi.

27 Ekim 2019 tarihinden itibaren Avrasya Birliği'ne katıldıklarını dile getiren Sanayi Bakanı Rahmani, 'İran sanayi için dış talebin artması mümkündür. önümüzdeki 3 yıl içinde komşu ülkelerin ithalatındaki payımızı yüzde 2'den yüzde dörde çıkararak 48 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz' diye ekledi.