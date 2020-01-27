Çinlilerin İran'a girmek için tıbbi kartı olması gerekiyor

Sınır kontrollerinin hastalığın penetrasyonunu önlemeyi amaçlayan bilimsel ilkeler temelinde gerçekleştirildiğini ifade eden Reisi, 'Sağlık Bakanlığı çalışanları durumu havalimanlarındaki özel ekipmanlarla kontrol ediyor’ dedi.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

,’Bugüne kadar, Çin'de 2783 kişiye koronavirüs bulaştı, 81'i öldü ve ABD, Kanada, Fransa, Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulundu ve Çin'de 100 bine kadar kişinin etkilenmesi bekleniyor.'

Corona virüsler - Ocak 2020'de 39 tür virüs ailesi, insanları, kedileri, kuşları, köpekleri, sığırları, domuzları ve tavşanları enfekte eden 2 alt aileye birleştirildi.

Virüs ilk olarak 1965 yılında akut rinitli bir hastada izole edildi’diyerek ’Son haftalarda, birkaç kişi bir Coronavirüs salgını (yaklaşık 440 kişi) etkilendi ve kötüleşen solunum yetmezliği nedeniyle Çin'de yaklaşık 9 kişi öldü.