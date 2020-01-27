İran tıp alanında Orta Doğu’da ilk sırada

İRNA’ya konuşan Zali, ‘İran tıp üniversitelerinin bilim üretiminde en üst sıralarından biri sağlık sektörü ile ilgilidir. Ülkemiz bilimsel bulguların ve makalelerin üretiminde 15. Sıradadır ’.dedi.

İş birliğinin büyük bölümünün Fransa üniversiteleri olduğunu kaydeden Zali, 'Çünkü Fransız Akademik Bilim Odası Şehit Beheşti Üniversitesi'nde bulunuyor. Hollandalı üniversitelerle Gıda araştırma merkezi alanında ve bilimsel durumlarda Almanya, Avusturya, Belçika ve İtalya'daki üniversitelerle anlaşmalar imzaladık. Bölgede ayrıca Afganistan, Irak, Katar, Gürcistan, Tacikistan ve Kafkasya bölgesi ile de ilişkilerimiz var.

Zali,’İran, bilimsel makale üretimi ve dünyadaki atıf sayısı alanında 14. sırada yer aldı ve bu çok değerlidir. Şu anda 18 ülkeden 500 uluslararası öğrenci, çoğunlukla Afganistan, Irak ve Fars Körfezi olmak üzere İran'ın tıp üniversitelerinde eğitim görüyor’ diye ekledi.