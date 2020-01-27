Cumhurbaşkanı Ruhani, Türk halkına başsağlığı diledi

Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir başsağlığı mesajı gönderdi.

Ruhani mesajında İran devleti ve milleti adına Türk hacılarına başsağlığı dileyerek acılarını paylaştıklarını söyledi.

Ruhani, mesajında acılı ailelere yüce Allah’tan sabır niyaz etti.

Ruhani mesajında bir kez daha İran’ın depremden zarar gören halkına yardım etmeye hazır olduğunu ve bir an evvel yüce Allah’ın inayetleri ile bu afetin etkilerinin geçmesini ve bölgeye istikrarın gelmesini temenni etti.

Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki depremde bini aşkın kişi yaralanırken 30 civarında kişi hayatını kaybetti.

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2012