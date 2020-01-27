İran'da filtresiz hava temizleme nano sistemi üretildi

Yerli imkanlarla Eyvaz Aryan Gostar Şirketi bünyesinde İranlı araştırmacıların çabaları sonucu üretilen bu sistem, havayı temizlemenin yanı sıra mikropları ve hastalığa neden olan unsurları yok etme kabiliyetine sahiptir.

Eyvaz Aryan Gıstar Şirketi Genel Müdürü Uzra Atayi, üretilen nano sistemle ilgili yaptığı açıklaamda, 'Altı yıl süren çalışmalarımız sonucu üretiğimiz ürün, hava kirletici ve hastalıklara yol açan unsurları ortadan kaldırmakla birlikte hava kirletici parçacıkları da yok edebilir' dedi.

Yeni teknolojinin Pastör Kuruluşu gibi İran'ın saygın araştırma kurumlarınca denetlenip onaylandığını ifade eden Atayi, 'Son günlerde İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi'nce bu teknolojinin nano kriter sertifikasını elde ettik' diye belirtti.

Atayi'nin bildirdiğine göre, bu teknoloji yüksek performans ve uygun fiyatı nedeniyle ihracat avantajlarını elinde bulunduruyor.