Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Suriye e Irak’ın Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmasını önerdi

Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'te bir otelde düzenlediği İstanbul Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatının çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

AA’nın bildirdiğine göre, Kılıçdaroğlu, bütün komşularla barış içinde olmaları gerektiğini belirterek, "Mısır'la barışmamız lazım. Mısır, bölgenin kilit taşıdır ve çok önemli bir aktördür. Mısır'da darbe yapıldığı zaman demokrasiyi savunan herkes darbeye karşı çıktı. Biz de karşı çıktık. 'Yanlıştır' dedik. " ifadelerini kullandı.

Güçlü bir sosyal devlete ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Herkese iş yaratamayabiliriz ama işsiz bir insanın akşam evine ekmek götürmesi, okula giden çocuğuna harçlık vermesi lazım. Bunun yolu güçlü bir sosyal devletten geçiyor ama sosyal devlet gidip fakiri fukarayı toplayıp televizyon kameralarını da çağırıp 'bakın size süt veriyorum, ekmek veriyorum' demek değildir. Bu, sosyal devlet değildir. Bu, fakirliği istismar etmektir. Yoksulun sırtından oy devşirmek demektir. Bu, bizim inancımıza da aykırıdır." diye konuştu.

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2012