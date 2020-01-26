1600 tondan fazla bitkisel ilaç ihraç edildi

İran Ormanlar İdaresi Genel Müdürü Terehom Behzad yaptığı açıklamada, bu dönem içinde Afganistan, Hindistan, AB ülkeleri ve Fars Körfezine kıyısı olan ülkeler 15 milyon Avro değerinde ihracat yapıldığını belirtti.

Behzad, İran’ın bitki örtüsü bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ve bilinen 11 iklimden 11’inin İran’da var olduğunu ve İran’da 8425 bitki türünün 85 milyon hektar alanda ağıldığını söyledi.

Geçen sene 840 ton bitkisel ilacın AB ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini ifade eden Behzad, bu sene de 10 aylık dönemde 1632 ton ihracat yapıldığını söyledi.

Araştırmalar ülkedeki ülkede 2300 çeşit bitkinin baharat ve kozmetik özelliği olduğunu ve bunlardan 128 çeşidin de sadece İran’da var olduğunu göstermektedir.

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2012