İran, Lübnan’da yen, hükümetin oluşmasını kutladı

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Lübnan’da hükümetin oluşması mevcut bölge ve uluslararası şartlarında ve Lübnan halkının istekleri göz önünde alındığında ileriye atılmış bir adım ve o ülke sorunlarının çözümü içi olumlu bir adımdır ve umarız Lübnan yeni hükümeti halkı isteklerini gerçekleştirir.’’ dedi.

Musevi, ‘’İran, Lübnan halkının istemi doğrultusunda şekillenen yeni hükümetinin milli birliğin pekiştirilmesi sayesinde tüm sorunların üstesinden gelerek, ülkenin ilerlemesi ve güvenlikle refahı sağlanması için planlarını gerçekleştirir. ‘’ dedi.

Musevi, İran’ın yeni Lübnan hükümetine destek verdiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu belirtti.

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2012