27 Oca 2020 01:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83649430
0 Persons

Zarif: Trump’ın İran ile görüşme rüyası, boş bir hayaldir

Zarif: Trump’ın İran ile görüşme rüyası, boş bir hayaldir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın İran ile ikili görüşme rüyasının boş bir hayal olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu dile getirdi.

Zarif, Trump’ın önündeki müzakerelere dönme yolunun Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmadan önceki şartlara dönüş olduğunu söyledi.

Zarif mesajında, ‘’Trump hala, Trump Anlaşaması için şehvetini tatmin için ikili görüşme rüyasındadır. Müzakee için tek mümkün yol kendisinin terk ettiği 5+1 müzakere masasına, 2017 yılı öncesi şartlara dönüş ve İran’ın hasarlarının telafi etmesidir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 2 =