Zarif: Trump’ın İran ile görüşme rüyası, boş bir hayaldir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu dile getirdi.

Zarif, Trump’ın önündeki müzakerelere dönme yolunun Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmadan önceki şartlara dönüş olduğunu söyledi.

Zarif mesajında, ‘’Trump hala, Trump Anlaşaması için şehvetini tatmin için ikili görüşme rüyasındadır. Müzakee için tek mümkün yol kendisinin terk ettiği 5+1 müzakere masasına, 2017 yılı öncesi şartlara dönüş ve İran’ın hasarlarının telafi etmesidir. ‘’ dedi.

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2012