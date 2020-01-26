İran ve Umman denizcilik ve enerji güvenliğinin devamı için işbirliğine vurgu yaptı

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, Davos Toplantısından ülkesine dönüş esnasında Tahran’da kısa süreliğine durarak Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüştü.

İki ülke Dışişleri Bakanları görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular özellikle iki ülkenin Hürmüz Boğazındaki işbirliği hakkında istişarelerde bulundular.

İran ve Umman Dışişleri Bakanları herkes için denizcilik ve enerji güvenliğinin teminine vurgu yaparak tüm taraflarda bu hususta olumlu rol oynamalarını istediler.

Bu görüşme Zarif ve Alevi’nin son bir ay zarfında 4. Görüşmesiir.

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2012