İran’da şüpheli bir Corona virüs vakası yoktur

İrfani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’da bir Corona virüs vakasına rastlandığı iddiası reddederek, bu iddianın yala olduğunu ve şu ana kadar şüpheli bir durumun bile görünmediğini söyledi.

İrfani, İran Sağlık Bakanlığı ekiplerinin İmam Humeyni Havaalanında olduğunu ve Çin’den gelen yolcuların kontrol ve muayene edildiğini ve şüpheli bir durum olduğunda hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.



Virüsün ilk başta "bulaşıcı olmadığı" yönünde açıklama yapılsa da etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirdi.Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı.

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2012