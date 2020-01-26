Yezd, İran’ın 8. Büyük ihracat yapılan ili

Yezd, Sanayi, Maden ve Ticaret Müdürü Mohammaddreza Alemdari yaptığı açıklamada bu ihracat rakamının geçen seneki rakama göre ağırlık olarak yüzde 49 artış gösterdiğini söyledi.
Alemdari, ilden 420 ürünün dünyanın 93 ülkesine ihraç edildiğini ve il genelinde 46 bin sanayi üretim biriminin ihracat alanında faal olduğunu söyledi.
Yezd kentinde gelecek Nisan ayında ECO üyesi ülkelerin sergisini açılacağı belirten Alemdari, ECO üyesi ülkelerin Tahran Büyükelçilerinin Şubat ayıda sergin hazırlıkları için Yezd’i ziyaret edeceklerini söyledi.
İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur. Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır
Yezd, IRNA- Yezd ili 380 milyon dolarlık ihracat rakamı ile İran’ın 8. Büyük ihracat ilidir.
Yezd, Sanayi, Maden ve Ticaret Müdürü Mohammaddreza Alemdari yaptığı açıklamada bu ihracat rakamının geçen seneki rakama göre ağırlık olarak yüzde 49 artış gösterdiğini söyledi.
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