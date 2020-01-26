40 bin yabancı üniversite öğrencisi İran’da okumaktadır

Üniversite Öğrencileri Yabancı Öğrenciler Genel Müdürü Abdülhamid Alizade İran üniversitelerinin 129 ülkeden öğrenci kabul ettiklerini belirterek 40 bin yabancı öğrenciden 29 bin kişinin Bilim Bakanlığı kapsamında olan üniversitelerde tahsil gördüğünü belirtti.

Alizde bu öğrencilerin yüzde 50’sinin Lisans, yüzde 34’ünün yüksek lisans ve yüzde 16’sınnın da doktora düzeyinde eğitim gördüklerini söyledi.

Alizade, yabancı öğrencilerinin en fazla Farsça Dil ve Edebiyatında eğitim aldıklarını, daha sonraki sıranın da Bilgisayar Bölümü olduğunu söyledi.

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2012