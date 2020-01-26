26 Oca 2020 14:09
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Cehromi: Uzaya fırlatılmaya hazır 6 uydumuz vardır

Cehromi: Uzaya fırlatılmaya hazır 6 uydumuz vardır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad Azeri Cehromi, İran’ın uzaya fırlatmaya hazır bekleyen uydusunun olduğunu söyledi.

Zafer isimli uydunun uzaya yerleştirilmesinin yıldönümümde bir mesaja yayınlayan Cehromi, İran’da uydu yaptım hızının arttığını, uzaya beklemeye hazır 6 uydu bulunduğunu ve fırlatma hızının da artması gerektiğini söyledi.

Cehromi, Emir Kebir üniversitesi tarafından görüntüleme hızının çok hızlı ola bir uygu yapımının bugün başlandığını söyledi.

Zafer isimli uygu 113 kg ağırlıkla gelecek günlerde uzaya fırlatılacaktır. Bu uydun 1.5 yıl uzayda kalması planlanmaktadır. Uydu Bilim ve Teknoloji üniversitesinden yapılmıştır.

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2012

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