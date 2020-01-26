Cehromi: Uzaya fırlatılmaya hazır 6 uydumuz vardır

Zafer isimli uydunun uzaya yerleştirilmesinin yıldönümümde bir mesaja yayınlayan Cehromi, İran’da uydu yaptım hızının arttığını, uzaya beklemeye hazır 6 uydu bulunduğunu ve fırlatma hızının da artması gerektiğini söyledi.

Cehromi, Emir Kebir üniversitesi tarafından görüntüleme hızının çok hızlı ola bir uygu yapımının bugün başlandığını söyledi.

Zafer isimli uygu 113 kg ağırlıkla gelecek günlerde uzaya fırlatılacaktır. Bu uydun 1.5 yıl uzayda kalması planlanmaktadır. Uydu Bilim ve Teknoloji üniversitesinden yapılmıştır.

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2012